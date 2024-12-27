Суд снял обеспечительные меры, принятые в отношении активов холдинга «Макфа»

«Обеспечительные меры наложены на то, что уже перешло государству. Кроме того, они были наложены на частную собственность тех, кто является ответчиками по второму иску. Они действовали одновременно, дублируя друг друга, теперь этого дублирования нет. По второму иску они гораздо шире, чем по первому, ведь ответчиков стало больше — добавились жены, дети», — пояснил собеседник агентства.