Суд снял обеспечительные меры, принятые в отношении активов холдинга «Макфа»

«Обеспечительные меры наложены на то, что уже перешло государству. Кроме того, они были наложены на частную собственность тех, кто является ответчиками по второму иску. Они действовали одновременно, дублируя друг друга, теперь этого дублирования нет. По второму иску они гораздо шире, чем по первому, ведь ответчиков стало больше — добавились жены, дети», — пояснил собеседник агентства.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.
По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».