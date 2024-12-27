Ставки проектного финансирования застройщиков выросли за 10 месяцев на 30%

«Средневзвешенная ставка по проектному финансированию выросла до 8,3% на 1 ноября 2024 года (+2 процентных пункта с начала года) в основном из-за значительной доли новых проектов, но оставалась в два раза меньше ставки кредитования других отраслей», — говорится в нем.