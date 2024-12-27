Ставки проектного финансирования застройщиков выросли за 10 месяцев на 30%

«Средневзвешенная ставка по проектному финансированию выросла до 8,3% на 1 ноября 2024 года (+2 процентных пункта с начала года) в основном из-за значительной доли новых проектов, но оставалась в два раза меньше ставки кредитования других отраслей», — говорится в нем.
Как отмечается в обзоре, в 2024 году показатели проектного финансирования продолжили расти: объем открытых застройщикам кредитных линий (новых лимитов) превысил 20 триллионов рублей, а задолженность застройщиков по проектному финансированию (выборка лимитов) — 8 триллионов рублей.
Вместе с тем, по данным компании, застройщики увеличили накопленные на эскроу-счетах остатки до 7 триллионов рублей, так как экономическая выгода стимулировала быстрее запускать продажи проектов, а также получили свыше 3 триллионов с раскрытых счетов эскроу.
Покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу сохраняется высоким (78% на 1 ноября), добавляется в обзоре.