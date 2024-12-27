Счетная палата рекомендовала повысить эффективность закупок лекарств

Так, согласно проведенному анализу, в проверяемый период 42% закупок лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП осуществлялись по стоимости ниже установленной предельной отпускной цены, что свидетельствует о признаках завышения. Кроме того, по данным ведомства, в 2021—2023 годах на приобретение лекарств из перечня ЖНВЛП в среднем ежегодно направлялось 662 млрд рублей, при этом отмечен недостаточный уровень конкуренции таких закупок: 86,4% проведено с единственным поставщиком.