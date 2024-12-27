Счетная палата рекомендовала повысить эффективность закупок лекарств

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ обнаружила недостаточный уровень конкуренции закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2021—2023 годах, 42% закупок осуществлялись по стоимости ниже установленной предельной отпускной цены, что свидетельствует о признаках ее завышения. Минздраву России и кабмину рекомендуется принять меры по повышению эффективности закупок, сообщили в пресс-службе Счетной палаты.
«По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Правительству Российской Федерации, Минздраву России пересмотреть подходы к установлению предельных отпускных цен на лекарства, а также принять меры по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов, в том числе за счет использования механизма их централизации», — говорится в сообщении.
Так, согласно проведенному анализу, в проверяемый период 42% закупок лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП осуществлялись по стоимости ниже установленной предельной отпускной цены, что свидетельствует о признаках завышения. Кроме того, по данным ведомства, в 2021—2023 годах на приобретение лекарств из перечня ЖНВЛП в среднем ежегодно направлялось 662 млрд рублей, при этом отмечен недостаточный уровень конкуренции таких закупок: 86,4% проведено с единственным поставщиком.
Также отмечается, что нормативное регулирование расчета предельной отпускной цены на лекарства имеет ряд недостатков — не предусмотрены выездные проверки в целях контроля за достоверностью и обоснованностью сведений, включенных производителем в расчет затрат на производство медикаментов, что создает возможность предоставления недостоверной информации.
По мнению Счетной палаты, одной из наиболее действенных мер повышения эффективности и экономности расходов на приобретение лекарственных препаратов является централизация таких закупок.