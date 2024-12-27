«Русснефть» планирует в 2025 году нарастить добычу нефти на 80 тыс. тонн

«В новом 2025 году мы наметили увеличить добычу нефти почти на 80 тыс. тонн при сохранении достаточно высокого показателя экономической эффективности EBITDA», — сказал он.
По итогам 2024 года компания сократила добычу нефти на 5%, до 6,092 млн тонн.
Толочек добавил, что нынешнее экономическое положение «Русснефти» дает возможность выйти на уровень бурения около 130 скважин в год с дополнительной добычей более 700 тыс. тонн нефти.
«На единицу вложенных средств мы добываем больше нефти, чем большинство наших коллег. Один из ключевых экономических показателей — EBITDA — [в 2024 году] составил около 70 млрд рублей. Это хороший результат», — рассказал Толочек.