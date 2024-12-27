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«Русснефть» планирует в 2025 году нарастить добычу нефти на 80 тыс. тонн

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. «Русснефть» рассчитывает увеличить добычу нефти в 2025 году почти на 80 тыс. тонн. Об этом сообщил президент компании Евгений Толочек в интервью корпоративной газете «Время “Русснефти”».

Источник: Reuters

«В новом 2025 году мы наметили увеличить добычу нефти почти на 80 тыс. тонн при сохранении достаточно высокого показателя экономической эффективности EBITDA», — сказал он.

По итогам 2024 года компания сократила добычу нефти на 5%, до 6,092 млн тонн.

Толочек добавил, что нынешнее экономическое положение «Русснефти» дает возможность выйти на уровень бурения около 130 скважин в год с дополнительной добычей более 700 тыс. тонн нефти.

«На единицу вложенных средств мы добываем больше нефти, чем большинство наших коллег. Один из ключевых экономических показателей — EBITDA — [в 2024 году] составил около 70 млрд рублей. Это хороший результат», — рассказал Толочек.