Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2 754,56 пункта, индекс РТС — также на 0,43%, до 874,49 пункта.
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 7,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,479 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 750,03 пункта (-0,6%), индекс РТС составлял 873,05 пункта (-0,6%). В это же время курс юаня ускорил рост до 13,484 рубля (+8,45 копейки).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.