Риэлтор рассказала, как инвестировать в недвижимость в 2025 году

Люди, обладающие свободными финансовыми ресурсами для инвестирования, часто выбирают вкладывать их в недвижимость, чтобы избежать обесценивания капитала. Об этом рассказала в беседе с «Известиями» Мария Львова, риэлтор и эксперт в области недвижимости. Она поделилась своими мыслями о том, когда для инвестирования в недвижимость в 2025 году.