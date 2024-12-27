Риэлтор рассказала, как инвестировать в недвижимость в 2025 году

«Если вы побежали в панике вкладывать деньги в недвижимость, то у меня для вас плохие новости: вы уже сильно опоздали. Рынок перегрет, поэтому любые вложения в такой момент будут убыточными», — сказала эксперт.
По мнению Львовой, стоит помнить, что в условиях высоких процентных ставок по ипотеке люди скорее отдадут предпочтение аренде жилья, чем его покупке. В такой ситуации есть шанс приобрести недвижимость по цене ниже рыночной. Эксперт также рекомендовала обдумать возможность инвестирования в недвижимость в первом квартале 2025 года.
Специалист отметила, что если планировалось инвестировать средства в новостройку с целью ее последующей продажи через несколько лет, то в текущих условиях рынка этот подход перестал быть эффективным из-за значительных изменений.
«При дефиците покупателей вы сможете получить хороший дисконт на ликвидный объект. Это может быть покупка как за наличные, так и с небольшим ипотечным плечом. Сейчас ставки высокие, но они не навсегда. А когда ключевая ставка придет к нормальным значениям, то вы сможете сделать рефинансирование», — подвела итоги Львова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».