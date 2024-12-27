РФ в 2024 году экспортировала чуть больше 1 тыс. тонн красной икры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экспорт красной икры из России в 2024 году составил чуть больше 1 тыс. тонн — менее 10% от ее производства. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в эфире телеканала «Россия-24».
«Если говорить про этот год, то в этом году мы экспортировали чуть больше тысячи тонн красной икры, что составляет чуть менее 10%», — сказал Панин.
Он отметил, что Россия в среднем в год экспортирует от 10 до 30% объема производства красной икры. «В зависимости от объема вылова рыбы», — подчеркнул Панин.
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объемов производства икры в России в 2024 году будет достаточно для внутреннего рынка.
В середине сентября глава ведомства в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий сообщил журналистам, что производство красной икры в России по итогам 2024 года снизится по сравнению с 2023 годом и составит около 11−13 тыс. тонн.