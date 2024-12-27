Прекрасно и далеко: компании активно открывают подразделения в регионах

Российские компании всё чаще открывают свои подразделения в регионах, выяснили «Известия». Основная цель — найти работников в условиях серьезного дефицита кадров в тех субъектах, где свободных трудовых ресурсов обычно больше, а также сэкономить на зарплате, ведь в столицах обычно она выше. Но, как отмечают эксперты, создание таких офисов требует налаживания логистики и расходов на управление командами. Продолжат ли компании открывать свои подразделения в регионах в 2025 году и что будет с рынком труда — в материале «Известий».