Прекрасно и далеко: компании активно открывают подразделения в регионах

Российские компании всё чаще открывают свои подразделения в регионах, выяснили «Известия». Основная цель — найти работников в условиях серьезного дефицита кадров в тех субъектах, где свободных трудовых ресурсов обычно больше, а также сэкономить на зарплате, ведь в столицах обычно она выше. Но, как отмечают эксперты, создание таких офисов требует налаживания логистики и расходов на управление командами. Продолжат ли компании открывать свои подразделения в регионах в 2025 году и что будет с рынком труда — в материале «Известий».
Зачем компании открывают офисы в регионах
Жалобы на нехватку трудовых ресурсов достигли максимума с 1999 года — на них приходится 65% всех недовольств бизнеса. Таковы результаты опроса РАН («Известия» с ним ознакомились). Стремясь уменьшить дефицит кадров, предприятия всё чаще используют удаленную занятость и аутсорсинг, а также создают территориально обособленные подразделения. Как отмечают в РАН, 12% компаний заявили о планах открыть их в ближайшее время. Это рекорд по крайней мере с 2017 года (более ранних данных в опросе не приводится).
Организация может открыться в другом регионе в виде филиала, представительства или обособленного подразделения (ОП), отметил генеральный директор юридической компании «Чистая среда», член совета МРО «Деловая Россия» Руслан Кулешов. Последний вариант — самый простой, так как не нужно создавать отдельное юрлицо.
О том, что у компаний растет спрос на открытие обособленных подразделений, «Известиям» подтвердили и организации, специализирующиеся на работе с сотрудниками и подборе персонала.
— Мы наблюдаем растущий интерес предприятий к созданию офисов в других субъектах. Особенно заметна эта тенденция в сферах производства, логистики и IT, где удаленная работа или перенос отдельных функций в другие регионы становится стратегическим решением, — сказал основатель сервиса выплат зарплаты по запросу сотрудников PayPeople Вадим Чермошенцев.
По его словам, для открытия подразделений перспективны те регионы, где обычно высокий уровень безработицы или значительный приток трудоспособного населения, — Северо-Кавказский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Кроме того, там поддержка от местных властей в виде субсидий или налоговых льгот часто стимулирует предприятия к открытию своих офисов, добавил эксперт.
Подразделения подходят для реализации административных функций, то есть тех задач, которые сотрудник может выполнять удаленно, отметила директор Ventra Industrial Ольга Тонких. Например, отвечать на звонки или координировать рабочие процессы.
Какие компании открывают офисы в отдаленных регионах
Обособленное подразделение есть также, например, у «Газпрома» в ЯНАО, а у «Сибура» в Татарстане, следует из открытых источников. «Известия» направили запрос другим крупнейшим компаниям РФ.
В этом году «ТрансТелеКом» создал общий центр обслуживания в Ярославле и Красноярске, переведя туда ряд трансакционных функций, рассказала «Известиям» заместитель генерального директора компании по организационному развитию и управлению персоналом Валерия Иевлева. При выборе локации предприятие учитывает наличие сильных технических университетов, емкость рынка труда, уровень зарплатных ожиданий и жизни в городе, сказала она.
По ее словам, подразделения — эффективный метод борьбы с дефицитом кадров, который расширяет доступ к кандидатам, обеспечивая конкурентоспособность и рост компании. В «Северстали» сообщили, что активно ищут сотрудников среди кандидатов из удаленных регионов, традиционно не столь дорогих, как Москва или Санкт-Петербург.
Организациям экономически выгодно открывать удаленные подразделения, поскольку в регионах, как правило, более низкий уровень оплаты труда и содержания офисов, отметил Вадим Чермошенцев из PayPeople. Например, в Москве, по данным Росстата, среднемесячная зарплата составляет 153 тыс. рублей, тогда как в среднем по России — 85 тыс.
Предприятиям при открытии ОП важно учитывать и риски: необходимость налаживания логистики, увеличенные расходы на управление командами, а также культурные и коммуникационные барьеры, предупредил Вадим Чермошенцев. Для долгосрочного успеха важно сочетать этот подход с другими стратегиями, например развитием дистанционных рабочих мест или переквалификацией сотрудников, уверен он.
Такая практика возможна только для отдельных видов экономической деятельности и неприменима для обрабатывающей промышленности, особенно ОПК, испытывающей острый дефицит кадров, сказал ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Кроме того, создавать подразделения, которые осуществляют производство полного цикла, а не только отдельные виды административной деятельности, затруднительно — это требует значительных вложений, сказал он.
Каким будет рынок труда в 2025 году
— При невысокой мобильности рабочей силы работодатели сами идут в регионы, где она есть. Это позволяет сократить структурные диспропорции на рынках труда, — уверена доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Кроме того, улучшается экономическая ситуация в регионах за счет сокращения безработицы, сказала эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
По ее словам, создание обособленных подразделений может стать эффективным инструментом в борьбе с дефицитом кадров, если учитывать особенности каждого региона и адаптировать подходы к управлению, но полностью проблему не решит. Как писали «Известия», потребность экономики РФ в работниках выросла на 10% во II квартале 2024-го, до 2,7 млн человек.
Однако, по мнению Ольги Тонких из Ventra Industrial, для работодателей эпоха регионов-доноров ушла в прошлое. Безработица настолько низкая, что и в субъектах будет всё сложнее найти рабочие руки. В октябре в целом по стране она обновила исторический минимум в 2,3%. Самый высокий показатель — в Ингушетии (27,1%). А в Москве он, например, 0,2%.
При этом на фоне сохраняющегося дефицита кадров у компаний заканчиваются ресурсы на повышение зарплаты. «Известия» писали, что в 2025 году их рост замедлится, по прогнозам аналитиков, в два раза, до 9%. Сохранить экономический рост в таких условиях можно за счет роста производительности труда и автоматизации процессов, считает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. По его мнению, компании, сделавшие ставку на это, в долгосрочной перспективе выиграют конкуренцию у тех, кто положился на небезграничный человеческий ресурс.