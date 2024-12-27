Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечислены самые популярные для открытия счетов страны

Самыми востребованными государствами для открытия счетов российскими предпринимателями в декабре стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Бахрейн, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные NSV Consulting.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Отмечается, что компания проанализировала боле 200 клиентских запросов в декабре, на эти государства пришлось более половины всех обращений.

«Возможность открытия зарубежных счетов в странах Персидского залива активно рассматривали представители малого и среднего бизнеса из сфер услуг, торговли, связи и обрабатывающих производств. Эксперты NSV Consulting считают, что интерес обусловлен дружественным отношением этих государств к России и большими возможностями для открытия счетов», — говорится в материале.

Подчеркивается, что примерно 20−25% запросов от малого и среднего бизнеса касались стран СНГ, 15% пришлось на Китай, Малайзию и Индонезию, рынки которых востребованы среди бизнеса, ориентированного на импортно-экспортные операции. Европейские юрисдикции пользуются у российских предпринимателей наименьшим спросом.

«В 2025 г. ожидается значительный рост спроса на открытие счетов в Азии, увеличение интереса к странам Персидского залива — Оману, Катару и Бахрейну», — сказала Ксения Самойленко, юрист NSV Consulting.

Как добавляли эксперты, ОАЭ останется одной из самых востребованных юрисдикций среди российского бизнеса, но может отойти на второй план. Кроме того, число открытых счетов в странах СНГ будет расти, заключается в статье.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».