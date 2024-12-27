Перечислены самые популярные для открытия счетов страны

Отмечается, что компания проанализировала боле 200 клиентских запросов в декабре, на эти государства пришлось более половины всех обращений.
«Возможность открытия зарубежных счетов в странах Персидского залива активно рассматривали представители малого и среднего бизнеса из сфер услуг, торговли, связи и обрабатывающих производств. Эксперты NSV Consulting считают, что интерес обусловлен дружественным отношением этих государств к России и большими возможностями для открытия счетов», — говорится в материале.
Подчеркивается, что примерно 20−25% запросов от малого и среднего бизнеса касались стран СНГ, 15% пришлось на Китай, Малайзию и Индонезию, рынки которых востребованы среди бизнеса, ориентированного на импортно-экспортные операции. Европейские юрисдикции пользуются у российских предпринимателей наименьшим спросом.
«В 2025 г. ожидается значительный рост спроса на открытие счетов в Азии, увеличение интереса к странам Персидского залива — Оману, Катару и Бахрейну», — сказала Ксения Самойленко, юрист NSV Consulting.
Как добавляли эксперты, ОАЭ останется одной из самых востребованных юрисдикций среди российского бизнеса, но может отойти на второй план. Кроме того, число открытых счетов в странах СНГ будет расти, заключается в статье.
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