Опрос показал, на что будут копить россияне в 2025 году

Четвертая часть респондентов в 2025 году планируют отложить деньги на «подушку безопасности». Чуть больше половины — 52% — считают, что накопления должны составлять от 100 000 рублей и более. Годовой минимум накоплений, который назвали россияне — 5 000 рублей.
Основные направления, на которые российские граждане предпочитают копить, включают путешествия (17%), ремонт (14%), приобретение автомобиля (13%) и жилья либо накопление на первоначальный взнос для него (10%). Наименее популярными мотивациями для накоплений оказались повышение профессиональной квалификации и оплата обучения детей в вузе.
Среди расходов, на которых россияне не намерены экономить, лидируют продукты питания, особенно молочные и мясные изделия. Также важным пунктом обязательных трат являются расходы на здоровье — посещение врачей и сдачу медицинских анализов. Хотя продукты и медицинские услуги не планируется включать в стратегию накоплений, россияне готовы потратить любую сумму, которая потребуется.
Основным источником накоплений для 33% граждан являются средства из зарплаты, в то время как 17% используют дополнительный доход. Немало людей рассчитывают на премии, проценты по вкладам, денежные подарки от близких и кешбэк.
В следующем году россияне собираются более тщательно следить за расходами на одежду, мобильную связь и интернет, косметику и прочие регулярные растраты. Так, сэкономить на одежде планируют 21% опрошенных, покупая новые вещи на распродажах и перед началом сезона, а 19% намерены прибегнуть к использованию накопленного кешбэка. Около 23% предпочитают бумажным книгам онлайн-библиотеки, а треть пользователей будут использовать баллы программ лояльности для оплаты мобильных услуг.
Эксперты связывают возросший интерес к заработку на кешбэке с тем, что люди стали лучше информированы об этом методе экономии, а также с увеличением числа предложений в сфере лояльности. В частности, 19% планируют тратить кешбэк на продукты питания, 10% — на одежду и обувь, а 9% — на мобильные услуги. Среди других популярных категорий для трат кешбэка — медпрепараты и товары для здоровья, бытовая химия и техника для дома.
Более половины респондентов предпочитают откладывать деньги раз в месяц, а 16% делают это каждые две недели. Сумма, выделяемая на накопления, варьируется в зависимости от семейного бюджета. Около 24% планируют ежемесячно откладывать от 5 000 до 10 000 рублей, а 20% готовы отправлять в копилку для достижения своих финансовых целей до 50 000 рублей.
В этом году опрошенные смогли накопить свыше 100 000 рублей, и такую же цель они ставят для себя на 2025 год. Только 6% сообщили, что не сберегали в течение года.
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