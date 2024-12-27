Опрос показал, на что будут копить россияне в 2025 году

Эксперты связывают возросший интерес к заработку на кешбэке с тем, что люди стали лучше информированы об этом методе экономии, а также с увеличением числа предложений в сфере лояльности. В частности, 19% планируют тратить кешбэк на продукты питания, 10% — на одежду и обувь, а 9% — на мобильные услуги. Среди других популярных категорий для трат кешбэка — медпрепараты и товары для здоровья, бытовая химия и техника для дома.