Оценены шансы Китая добиться пятипроцентного роста ВВП

Оно сослалось на итоги пятой общенациональной экономической переписи, которая показала, что в 2023 году ВВП Китая достиг почти 130 триллионов юаней (18,2 триллиона долларов), сохранив позицию второй экономики мира. Как отметил глава Национального бюро статистики Кан И, за последние пять лет вклад Китая в глобальный экономический рост в среднем составлял около 30 процентов. Это делает КНР крупнейшим драйвером роста мировой экономики.