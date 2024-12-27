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Объем продаж новостроек в России упал во втором полугодии на 20%

МОСКВА, 27 дек — РИА Недвижимость. Продажи жилья в новостройках в России после завершения программы массовой льготной ипотеки стабилизировались на уровне 2 миллиона квадратных метров в месяц, что примерно на 20% меньше среднего месячного уровня первого полугодия 2024 года, сообщается в обзоре госкомпании «Дом.РФ», имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

«В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье снизились умеренно — до 24,5 миллионов квадратных метров (-19% год к году) благодаря высокому спросу в первой половине года», — говорится в нем.

Как подчеркивается в обзоре, сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков: в проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 47% площадей (при норме 42% с учетом текущего уровня стройготовности).

Однако при сохранении высоких кредитных ставок и низкого объема продаж без дополнительных мер поддержки в зоне риска оказываются проекты с дальними сроками ввода и запуски новых проектов, предупреждают аналитики «Дом.РФ».

«С начала года номинальные цены на строящееся жилье увеличились на 8,7% (практически на уровне инфляции), в том числе в первом полугодии 2024 года — на 5,4% когда наблюдался ажиотажный спрос. В июле-ноябре цены на новостройки продолжили расти (+3,1%), но уже ниже инфляции», — добавляется в обзоре.