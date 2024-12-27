Объем продаж новостроек в России упал во втором полугодии на 20%

«С начала года номинальные цены на строящееся жилье увеличились на 8,7% (практически на уровне инфляции), в том числе в первом полугодии 2024 года — на 5,4% когда наблюдался ажиотажный спрос. В июле-ноябре цены на новостройки продолжили расти (+3,1%), но уже ниже инфляции», — добавляется в обзоре.