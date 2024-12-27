НБКИ: средний размер микрозайма в РФ в ноябре составил 10,13 тыс. рублей

При этом, по данным НБКИ, наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (12,77 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,29 тыс. рублей), Ростовской (11,21 тыс. рублей) и Московской (11,2 тыс. рублей) областях, а также в Новосибирской области (10,6 тыс. рублей).
По сравнению с октябрем наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования) в ноябре продемонстрировали Москва (плюс 3,9%), Владимирская область (плюс 3,1%), Республика Саха (Якутия) (плюс 3%), а также Воронежская область (плюс 1,7%) и Республика Татарстан (плюс 1,6%). При этом в половине регионов из топ-30 средний чек микрозайма в ноябре сократился, в том числе в Омской (плюс 4,6%), Самарской (плюс 3,3%) и Тюменской (плюс 2,6%) областях, а также в Алтайском (плюс 2%) и Пермском (плюс 1,9%) краях.
«После снижения в июле-августе в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого привели в сообщении.