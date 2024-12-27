Названы тренды российского рынка труда в 2025 году

«На дефицитном рынке труда эффективно нанимают те, кто быстрее — и в 2025 году мы, вероятно, увидим большой разрыв между теми компаниями, которые уже внедрили HR-автоматизацию, и теми, кто еще думает. Ведь технологии как минимум на треть повышают производительность работы с персоналом, особенно в области поиска и отбора сотрудников. Также CRM-системы для подбора позволяют автоматизировать сбор, расчеты и визуализацию HR-аналитики — что прямо влияет на возможность выстроить эффективную стратегию найма», — пояснила Хадина.