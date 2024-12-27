«Мир квартир»: вторичка в крупных городах России за год подорожала на 8%

«Квадратный метр квартир на вторичке подорожал в 68 городах из исследованных 70, в двух упал. Наибольший прирост по итогам года был зафиксирован в Краснодаре (+28,6%), Сочи (+20,8%), Курске (+20,5%), Улан-Удэ (+17,2%) и Набережных Челнах (+16,8%). Наименьший — в Кемерове (+1%), Владивостоке (+1,1%), Магнитогорске (+1,4%), Вологде (+1,5%) и Архангельске (+1,5%)», — уточнили в компании.
При этом в Москве вторичное жилье подорожало на 7% — до 349,9 тысячи рублей за «квадрат», в Подмосковье — на 2%, до 153,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 6,5%, до 207,7 тысячи рублей.
«В этом году, во втором полугодии, часть спроса с рынка новостроек, на котором больше нет льготной ипотеки (массовой — ред.), переместилась на вторичку. Этот фактор вкупе с инфляцией позволил собственникам немного поднять цены. Однако в целом спрос на недвижимость упал, и квартиру стало продать не так-то легко. Из-за этого многие владельцы снимают свои объекты с продажи и переориентируются на аренду. Поэтому предложение в целом по стране почти не увеличилось (+3%)», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Он подчеркнул, что если в 2024-м стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в среднем на 7,9%, то в предыдущем году рост был заметно выше и составил почти 14%.
«А в следующем мы прогнозируем еще меньше, в пределах 5%», — добавил Луценко.