«Мир квартир»: вторичка в крупных городах России за год подорожала на 8%

«В этом году, во втором полугодии, часть спроса с рынка новостроек, на котором больше нет льготной ипотеки (массовой — ред.), переместилась на вторичку. Этот фактор вкупе с инфляцией позволил собственникам немного поднять цены. Однако в целом спрос на недвижимость упал, и квартиру стало продать не так-то легко. Из-за этого многие владельцы снимают свои объекты с продажи и переориентируются на аренду. Поэтому предложение в целом по стране почти не увеличилось (+3%)», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.