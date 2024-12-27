Минэнерго Турции проработает вопросы поставок нефти с новыми властями Сирии

«Есть много тем — от прокладки нефтепровода из Сирии в Турцию и его объединения с нашим нефтепроводом Ирак — Турция до транспортировки газа из Катара в Турцию и Европу через территорию Сирии», — приводит слова министра газета Sabah.
Байрактар отметил, что в начале 2000-х суточная добыча нефти в Сирии составляла 600 тыс. баррелей. «Сейчас объемы снизились до 30 тыс. баррелей. Потенциал Сирии должен быть вовлечен в экономику», — отметил министр. По его мнению, сирийская нефть может поставляться в другие страны или на НПЗ в Турции, в частности в средиземноморском порту Джейхан.
Ранее сообщалось, что представители Минэнерго Турции в конце текущей недели могут отправиться в Сирию для изучения инфраструктуры ее энергетики и проработки совместных проектов с новыми властями.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.