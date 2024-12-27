Минэнерго Турции проработает вопросы поставок нефти с новыми властями Сирии

Байрактар отметил, что в начале 2000-х суточная добыча нефти в Сирии составляла 600 тыс. баррелей. «Сейчас объемы снизились до 30 тыс. баррелей. Потенциал Сирии должен быть вовлечен в экономику», — отметил министр. По его мнению, сирийская нефть может поставляться в другие страны или на НПЗ в Турции, в частности в средиземноморском порту Джейхан.