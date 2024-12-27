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Курс южнокорейской воны падает на фоне попытки импичмента и.о. президента

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Курс южнокорейской воны по отношению к доллару достиг минимума за 15 лет на фоне планов ведущей оппозиционной партии провести голосование по импичменту исполняющего обязанности президента Республики Корея Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 11:22 по местному времени (05:22 мск) за доллар давали 1 485,5 воны. Это наименьшее значение за 15 лет, 16 марта 2009 года курс был 1 488 вон за доллар. «Опасения затягивания внутренней политической нестабильности сотрясают финансовый рынок страны», — говорится в сообщении Рёнхап.

Торги в пятницу начались с отметки 1 467 вон за доллар. В четверг они закрылись в 15:30 по местному времени (09:30 мск) на уровне 1 464,8 воны за доллар.

В качестве причин ослабления национальной валюты Южной Кореи также указывали ожидания, связанные с вероятным увеличением таможенных пошлин в США с приходом к власти там Дональда Трампа, возможным снижением ключевой ставки в Соединенных Штатах в 2025 году.

Ведущая оппозиционная партия «Тобуро» накануне инициировала процедуру импичмента исполняющего обязанности президента, голосование по этому вопросу ожидается 27 декабря. Президенту Юн Сок Ёлю парламент объявил импичмент 14 декабря.