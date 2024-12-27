Курс южнокорейской воны падает на фоне попытки импичмента и.о. президента

По состоянию на 11:22 по местному времени (05:22 мск) за доллар давали 1 485,5 воны. Это наименьшее значение за 15 лет, 16 марта 2009 года курс был 1 488 вон за доллар. «Опасения затягивания внутренней политической нестабильности сотрясают финансовый рынок страны», — говорится в сообщении Рёнхап.