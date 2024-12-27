Каким будет курс рубля 28 декабря 2024: прогноз эксперта

С одной стороны, сказалось то, что приближаются январские праздники и часть инвесторов, которые не предполагают торговать или в принципе следить за рынком в отдельные торговые дни между выходных, фиксирует часть прибыли или переносит покупки на послепраздничный период, опасаясь реализации какого-либо негатива в первые дни года. С другой стороны, техническая коррекция естественно назрела после мощной волны недельного роста.
На мировых рынках активность в эти дни предновогодние невысока. Согласно вышедшей сегодня статистике, дефицит товарного торгового баланса США в ноябре составил $102,9 млрд, увеличившись на 4,7% по сравнению с октябрьским показателем.
Торгов, значимых событий или публикации важной статистики на зарубежных рынках в субботу не ожидается. На нашем рынке акционеры Диасофта и Займера на внеочередных собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев.
Завтра вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 декабря — 2720−2770 п.
Рубль сегодня утратил уверенность предыдущих дней, юань забирался выше 13,5, официальный курс доллара вернулся к трехзначным уровням — 100,52. Эффект поддержки со стороны налогового периода остался позади. А впереди — январские праздники, перед которыми многие инвесторы увеличивают позиции в валюте, хеджируя тем самым возможные внешнерыночные или геополитические риски на протяжении первых дней года. Рост волатильности в пятницу мог быть также связан с решением ЦБ с 27 декабря устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В целом, если не случится форс-мажора, до конца года мы уже не ждем значимых курсовых изменений, краткосрочный прогноз по юаню — 13,4−14,2, по доллару — 99−103.
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