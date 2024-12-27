Каким будет курс рубля 28 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня утратил уверенность предыдущих дней, юань забирался выше 13,5, официальный курс доллара вернулся к трехзначным уровням — 100,52. Эффект поддержки со стороны налогового периода остался позади. А впереди — январские праздники, перед которыми многие инвесторы увеличивают позиции в валюте, хеджируя тем самым возможные внешнерыночные или геополитические риски на протяжении первых дней года. Рост волатильности в пятницу мог быть также связан с решением ЦБ с 27 декабря устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В целом, если не случится форс-мажора, до конца года мы уже не ждем значимых курсовых изменений, краткосрочный прогноз по юаню — 13,4−14,2, по доллару — 99−103.