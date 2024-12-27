С 1 января вырастет число льгот и выплат для пенсионеров. Кто получит больше

С 1 января во многих регионах вырастет прожиточный минимум. Например, в Москве пенсионерам с постоянной регистрацией и живущим в городе более десяти лет планируют увеличить доплату с 24 500 до 25 850 рублей. Для пенсионеров, получающих пенсии в минимальных размерах и не имеющих постоянной регистрации, а только временную, или имеющих постоянную регистрацию, но проживающих в Москве менее десяти лет, доплата будет повышена до 17 897 рублей.