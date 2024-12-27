С 1 января вырастет число льгот и выплат для пенсионеров. Кто получит больше

Индексация пенсий
С 1 января пенсии как у неработающих, так и у работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Прибавка затронет лиц, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца.
Отметим, что пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы впервые с 2015 года (Федеральный закон от 08.07.2024 № 173-ФЗ).
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости повысят до 8728,73 рубля без учета доплат за северный стаж, иждивенцев
Надбавка к пенсии в виде выплаты по уходу
С 1 января людям, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами первой группы, будут выплачивать надбавку к пенсии в виде выплаты по уходу (Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ). Сейчас данную сумму назначают ухаживающим за ними лицам. С 2025 года начисление будет производиться непосредственно пенсионерам.
Сумма надбавки к фиксированной выплате к страховой пенсии составит 1200 рублей. Она может быть выше в регионах с районным коэффициентом. При этом надбавка подлежит ежегодной индексации, как и сама пенсия.
Соцфонд будет назначать надбавку в беззаявительном порядке всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами первой группы. Исключением являются лица с инвалидностью первой группы с детства. Для них предусмотрены выплаты в виде ежемесячной компенсации опекунам и родителям, которые ухаживают за ними.
Соцфонд самостоятельно проверит всю необходимую информацию, в том числе сведения о возрасте пенсионера или наличии инвалидности, и уведомит получателей после принятия решения.
Социальная доплата к пенсии
В рамках действующего законодательства неработающим пенсионерам полагается федеральная и региональная социальная доплата к пенсии (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ). Их назначение осуществляется в беззаявительном порядке.
Федеральную социальную доплату перечисляют территориальные органы Соцфонда. Ее выплачивают, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины ПМП в целом по России.
Региональную социальную доплату перечисляют органы соцзащиты региона в случае, если ПМП в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по России, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру при этом ниже регионального ПМП.
С 1 января во многих регионах вырастет прожиточный минимум. Например, в Москве пенсионерам с постоянной регистрацией и живущим в городе более десяти лет планируют увеличить доплату с 24 500 до 25 850 рублей. Для пенсионеров, получающих пенсии в минимальных размерах и не имеющих постоянной регистрации, а только временную, или имеющих постоянную регистрацию, но проживающих в Москве менее десяти лет, доплата будет повышена до 17 897 рублей.
ПМП также вырастет:
- в Подмосковье (с 15 735 ₽ до 16 600 ₽);
- Санкт-Петербурге (с 14 220 ₽ до 16 623 ₽);
- Ленобласти (с 13 954 ₽ до 16 318 ₽);
- Свердловской области (с 13 156 ₽ до 15 098 ₽);
- Челябинской области (с 12 280 ₽ до 14 030 ₽);
- Пермском крае (с 12 227 ₽ до 14 030 ₽);
- Республике Башкортостан (с 12 530 ₽ до 13 573 ₽).
Льготы в регионах
В ряде регионов пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение размера субсидий на оплату коммунальных услуг, дополнительные налоговые вычеты, а также на освобождение от уплаты некоторых налогов.
При этом нужно учитывать, что льготы могут отличаться в каждом конкретном субъекте РФ. Поэтому следует уточнять информацию о них в местных органах власти и в отделениях Соцфонда.
Страховая пенсия по потере кормильца
С 1 января право на пенсию по потере кормильца получат вдовы и вдовцы военнослужащих, которые воспитывают их детей (Федеральный закон от 29.05.2024 № 118-ФЗ).
Выплата положена супругам военнослужащих, погибших (умерших) вследствие военной травмы при прохождении службы по призыву, на контрактной службе, мобилизованных в Вооруженные силы РФ, проходивших службу в войсках Нацгвардии. Также на данный вид пенсии могут рассчитывать супруги участников добровольческих формирований, погибших (умерших) в результате травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей в рамках контракта.
Отметим, что выплату назначают, если вдова (вдовец) воспитывает детей погибшего кормильца в возрасте до 18 лет или до 23 лет (если ребенок учится на очной форме обучения). При этом ограничений на пенсию не будет, если ребенок в возрасте до 18 лет имеет инвалидность.
Пенсию назначают вне зависимости от возраста или трудоспособности вдовы (вдовца), а также от ее (его) занятости.
При этом есть исключения. Выплата не положена, когда человек уже получает подобные выплаты, например, в рамках Закона РФ от 12.02.1993 № 4468−1 или Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ.
Назначение пенсии по случаю потери кормильца производится на основании заявления, которое можно подать через портал «Госуслуги» или путем личного посещения территориального отделения Соцфонда.
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