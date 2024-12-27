Компании стали реже проводить новогодние корпоративы

Новогодние вечеринки на протяжении многих лет играли значительную роль в корпоративной культуре российских компаний. Однако, согласно результатам опроса, в этом году проведение новогодних торжеств запланировали лишь 80% компаний, что на 10% ниже, чем в 2023 году.
Елена Ушарова, консультант практики «Развитие лидерства» компании Ward Howell, отмечает, что в этом году рынок разделился на две группы. Первая группа предпочитает заменить корпоративные мероприятия на праздничные елки для детей сотрудников или выделять небольшие бюджеты, чтобы сотрудники отметили Новый год в рамках своих отделов. Вторая группа — это компании, которые успешно завершили 2024 год и могут позволить себе отпраздновать свои достижения.
Стоимость новогоднего корпоратива в этом году в среднем возросла на 40% по сравнению с прошлым годом. Выросли ценники на аренду площадок, питание, алкоголь и техническое обеспечение, как сообщает генеральный директор event-агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский. По его оценке, вечеринка на 500 человек в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Причем многие компании в этом году отказываются приглашать дорогостоящих звезд эстрады на корпоративы и закупают меньше алкоголя для таких мероприятий.
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