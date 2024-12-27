Компании стали реже проводить новогодние корпоративы

Стоимость новогоднего корпоратива в этом году в среднем возросла на 40% по сравнению с прошлым годом. Выросли ценники на аренду площадок, питание, алкоголь и техническое обеспечение, как сообщает генеральный директор event-агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский. По его оценке, вечеринка на 500 человек в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Причем многие компании в этом году отказываются приглашать дорогостоящих звезд эстрады на корпоративы и закупают меньше алкоголя для таких мероприятий.