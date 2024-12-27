Как уточняется в заявлении внешнеполитического ведомства, упомянутые меры вступают в силу 27 декабря и направлены против Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies. Санкции предусматривают замораживание в Китае недвижимости и прочих видов имущества соответствующих компаний и индивидуальных лиц. Кроме того, они запрещают китайским организациям и физическим лицам осуществлять с ними какие-либо операции, сотрудничество и другие формы взаимодействия.
КНР ввела санкции против семи военно-промышленных компаний США из-за Тайваня
ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайские власти ввели санкции в отношении семи американских военно-промышленных компаний и их руководства за поставки вооружений на остров Тайвань. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.