КНР ввела санкции против семи военно-промышленных компаний США из-за Тайваня

Как уточняется в заявлении внешнеполитического ведомства, упомянутые меры вступают в силу 27 декабря и направлены против Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies. Санкции предусматривают замораживание в Китае недвижимости и прочих видов имущества соответствующих компаний и индивидуальных лиц. Кроме того, они запрещают китайским организациям и физическим лицам осуществлять с ними какие-либо операции, сотрудничество и другие формы взаимодействия.