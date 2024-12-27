Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 января 2025 года

Проблема в том, поясняет Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маокетплейса FRESH, что еще не все автоконцерны вложили в конечную цену своей продукции рост утильсбора в октябре 2024 года. Так что, это может произойти в 2025 году.