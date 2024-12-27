Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 января 2025 года

Проблема в том, поясняет Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маокетплейса FRESH, что еще не все автоконцерны вложили в конечную цену своей продукции рост утильсбора в октябре 2024 года. Так что, это может произойти в 2025 году.
Прежде всего, повышение цены коснется автомобилей, которые не производятся в России, в том числе популярных китайских марок Chery, Changan, Geely и других.
Однако и почитатели отечественного автопрома не застрахованы от роста цен, отмечает Житнухин. Например, «АвтоВАЗ» недавно повысил стоимость моделей Niva Travel почти на 40 000 рублей, хотя ранее обещал не обновлять прайсы до конца 2024 года.
В целом, по оценкам эксперта, в 2025 году новые автомобили могут подорожать на 10%, но постепенно в течение первого квартала.
Простая арифметика
На самом деле арифметика довольно проста. С 1-го января ставка утилизационного сбора, например, для автомобилей самой распространенной категории с объемом двигателя от 1 до 2 литров с 556 200 рублей увеличится до 667 400.
По мнению автоэксперта Егора Васильева, именно эта категория авто определяет «степень здоровья российского авторынка, являясь самой массовой».
Так что, увеличение стоимости авто приблизительно на 110 000 рублей на первый взгляд не кажется существенным, при том, что современные «китайцы» в среднем стоят около 3 миллионов рублей.
Однако даже такое увеличение утильсбора может вызвать у потенциального покупателя отторжение и желание отложить покупку, переключить внимание на рынок б/у авто или самостоятельно ввезти понравившуюся машину из-за рубежа. Тем более, что в этом случае утильсбор будет платиться по старым ставкам.
«Все это может привести к снижению продаж новых авто и активации рынка подержанных. И вряд ли в этой ситуации в выигрыше окажется “АвтоВАЗ”. Ведь его целевая аудитория довольно статична и не склонна к увеличению», — указывает Егор Васильев.
Кроме того, рост стоимости новых авто будет продолжаться и по причинам общемирового характера, вызванным ростом цен на сырье, энергоносители и рабочую силу.
Так что, по оценкам автоэксперта, новые авто могут подорожать на 10−20%, причем, это будет касаться не только зарубежных (китайских) автопроизводителей, но и российских.
«Ведь у них появляется возможность довольно безболезненно для спроса увеличить стоимость своих авто, оставаясь все равно дешевле импортных конкурентов», — считает Егор Васильев.
Ценовая нестабильность
Вообще рост цен на российском автомобильном рынке до последнего времени демонстрировал тенденцию к замедлению. Но сохранение дефицита предложения и высокая зависимость от импорта способствуют сохранению ценового давления, рассказывает Дмитрий Плеханов, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
После среднего роста цен по рынку на 24% по итогам 2022 года и 12% в 2023 году темпы роста цен на легковые автомобили, по данным Росстата, замедлились в октябре текущего года до 6% в годовом выражении.
Эта цифра соответствует средним темпам роста цен на рынке, отмеченным в 2010-х гг., но в текущих условиях ценовая стабильность на рынке носит «очень недолговечный характер».
По словам Плеханова, внутреннее производство по-прежнему остается существенно ниже уровня спроса — и признаков улучшения ситуации не наблюдается.
«Выпуск легковых автомобилей составляет менее 50% от показателя продаж, значительная часть спроса удовлетворяется за счет импорта, а это значит, что цены на внутреннем рынке остаются в значительной степени подвержены влиянию курсовых колебаний», — рассуждает Плеханов.
Неизбежный рост
В ближайшие месяцы ускорению роста цен на рынке будут способствовать такие факторы, как повышение утилизационного сбора с 1 октября и очередное снижение курса рубля относительно доллара, произошедшее в ноябре.
Оба этих фактора влияют в первую очередь на цены импорта, и будут проявляться постепенно по мере распродажи старых запасов и поступления новых автомобилей на рынок. «Эффект будет растянут по времени, но он обеспечит рост цен на рынке в размере не менее 10%», — считает Плеханов.
Сдерживающее влияние на цены в следующем году будет оказывать прекращение восстановительного роста продаж, наблюдавшееся последние полтора года, и возможное сокращение спроса под влиянием повышения процентных ставок по кредитам.
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