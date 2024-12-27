Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,8 пункта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2024 года снизился до 50,8 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.
«Несмотря на замедление второй месяц подряд, темпы роста новых экспортных заказов опережали темпы роста общего объема новых продаж. Расширение сотрудничества с соседними странами привело к увеличению новых продаж из-за рубежа, которые увеличиваются пятый месяц подряд», — говорится в исследовании.
Также, по данным S&P Global, более мягкие условия общего спроса и нехватка некоторых материалов привели к тому, что в декабре 2024 года компании снизили темпы роста производства.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.