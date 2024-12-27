Госдолг Украины достиг рекордных $159,74 млрд

В октябре госдолг был $155,37 млрд, что также было рекордом. Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 6 365,47 млрд гривен ($153,03 млрд) против 6 134,58 млрд гривен ($148,61 млрд) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с $105,9 млрд до $109,57 млрд.
Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1 762,97 млрд до 1 807,99 млрд (с $42,71 млрд до $43,47 млрд). Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 279,21 млрд гривен, или $6,71 млрд.
Госдолг Украины в 2023 году составлял $145,32 млрд, что тоже было рекордом. Тогда он увеличился на 30,4%, или на $33,87 млрд.
Ранее заместитель директора департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Ира Дабла-Норрис сообщила, что украинские власти должны реформировать свою налоговую систему и усиливать меры по противодействию уклонению от уплаты налогов, чтобы побороть риски, связанные с ростом госдолга.
Власти Украины неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно и альтернативы этой мере нет. В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за $1. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.