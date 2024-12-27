Госдолг Украины достиг рекордных $159,74 млрд

Власти Украины неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно и альтернативы этой мере нет. В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за $1. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.