FT: подход Трампа к криптовалютам может побудить бизнес ЕС переехать в США

Евросоюз ранее ввел новые правила в сфере регулирования рынков криптоактивов (MiCA), согласно которым все операторы стейблкоинов — привязанной к реальным активам криптовалюте — должны иметь лицензию на осуществление своей деятельности. При этом эмитенты обязаны хранить до двух третей своих резервов в независимом банке, а также отслеживать все транзакции, совершаемые с целью платежей. В июле такую лицензию получила компания — оператор стейблкоина USDC, в то время как Tether (USDT), наиболее распространенный стейблкоин в мире, такую лицензию пока не получил. Новые правила вступают в силу с 30 декабря 2024 года.