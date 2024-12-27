FT: подход Трампа к криптовалютам может побудить бизнес ЕС переехать в США

«Мы увидим миграцию деятельности, в любой форме связанной с криптовалютой, из Европы, потому что в США все будет намного проще», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Брукингского института Эсвара Прасада. Законодательство Евросоюза в сфере регулирования цифровых активов может оказать на криптостартапы давление и подвести бизнес «на грань жизнеспособности», что спровоцирует отток капитала в США, поясняет газета.
Евросоюз ранее ввел новые правила в сфере регулирования рынков криптоактивов (MiCA), согласно которым все операторы стейблкоинов — привязанной к реальным активам криптовалюте — должны иметь лицензию на осуществление своей деятельности. При этом эмитенты обязаны хранить до двух третей своих резервов в независимом банке, а также отслеживать все транзакции, совершаемые с целью платежей. В июле такую лицензию получила компания — оператор стейблкоина USDC, в то время как Tether (USDT), наиболее распространенный стейблкоин в мире, такую лицензию пока не получил. Новые правила вступают в силу с 30 декабря 2024 года.
Ранее Дональд Трамп выдвинул предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса на новую должность ответственного за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Избранный американский лидер впервые в истории страны учредил должность куратора политики Вашингтона в области ИИ и криптовалют. Трамп заявлял, что Вашингтону следует уделять самое пристальное внимание криптовалюте, иначе на этом рынке будут доминировать другие страны, прежде всего Китай.