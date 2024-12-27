ФАС: одобрена методика биржевого индекса на сахар

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подкомитет биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией при Федеральной антимонопольной служюе (ФАС) одобрил методику расчета биржевого индекса на сахар, говорится в сообщении ведомства.
«Это позволит сделать более прозрачным формирование ценового индикатора на этот товар», — отмечается в сообщении.
«Для репрезентативного определения ценового индикатора на сахар акционерное общество “Национальная товарная биржа” разработало проект методики расчета биржевого индекса в ЦФО. Подкомитет одобрил представленную методику. Ее применение позволит сформировать территориальный индикатор, который может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений», — добавили в ФАС.
В 2024 году на Центральный федеральный округ пришлось 57% от общего объема производства сахара.
С момента запуска торгов сахаром в 2020 году их объем вырос практически в 5 раз и в текущем году составил около 300 тыс. тонн, уточняется в сообщении. Также этом году была расширена номенклатура реализации агропродукции на бирже: стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки.