ФАС: одобрена методика биржевого индекса на сахар

С момента запуска торгов сахаром в 2020 году их объем вырос практически в 5 раз и в текущем году составил около 300 тыс. тонн, уточняется в сообщении. Также этом году была расширена номенклатура реализации агропродукции на бирже: стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки.