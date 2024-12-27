Эксперт рассказал о самых необычных страховках в России

«Часто просят полис от залива. При этом клиенты прямо говорят, что соседи сверху их часто заливают и отказываются оплачивать ремонт. Поэтому говорят: “Полис нужен такой, чтобы страховая потом содрала с этих гадов сверху три шкуры”. Кстати, это реально работает», — отметил страховщик.
Эксперт добавил, что зачастую истории о необычных страховых полисах имеют негативный характер. Например, рассказал он, произошел случай, когда владелец автомобиля просил сделать недорогое КАСКО с целью разбить машину, приобретенную на аукционе, и получить выплату от страховой компании. При этом он хотел, чтобы в полисе была указана максимальная стоимость автомобиля, добавил Романов.
Еще один случай произошел в южном российском регионе. Романов рассказал, что молодой человек на старом Lexus врезался в другую машину. По его словам, виновник аварии не имел денег, а его автомобиль не был застрахован. Тогда, пояснил эксперт, пострадавшие самостоятельно оформили ему полис ОСАГО и оплатили его, получив компенсацию за аварию.
В некоторых случаях недобросовестные работодатели используют положения российского законодательства, позволяющие включать расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС) в себестоимость продукции или услуг компании, отметил Романов. По его словам, иногда руководители вместо предоставления полисов для всех сотрудников оформляют их исключительно для себя, включая в них такие услуги, как лечение за границей и отдых.
«Целая компания молодых людей консультировалась по поводу страхования от несчастных случаев. Можно ли застраховаться в нескольких компаниях, как получить выплату, как узнать заранее ее сумму. Надо сказать, что страхование от несчастных случаев подразумевает, что человеческое тело рассматривается как набор органов, костей, конечностей. То есть сумма выплат зависит от тяжести и пострадавшего органа. Видимо, молодые люди таким образом хотели накопить на что-то», — добавил эксперт по страхованию.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Страховщик раскрыл самые необычные пожелания клиентов к страховкам: от залива, странные КАСКО и ОСАГО, махинации с ДМС и страховкой от несчастных случаев, мнение эксперта.