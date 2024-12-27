Эксперт рассказал о самых необычных страховках в России

«Целая компания молодых людей консультировалась по поводу страхования от несчастных случаев. Можно ли застраховаться в нескольких компаниях, как получить выплату, как узнать заранее ее сумму. Надо сказать, что страхование от несчастных случаев подразумевает, что человеческое тело рассматривается как набор органов, костей, конечностей. То есть сумма выплат зависит от тяжести и пострадавшего органа. Видимо, молодые люди таким образом хотели накопить на что-то», — добавил эксперт по страхованию.