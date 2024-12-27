Экономист рассказала, как накопить миллион рублей

«Имея только среднюю заработную плату, можно накопить 1 млн рублей за полтора-два года. Первый лайфхак — пересмотреть структуру собственных расходов. Как правило, до 15% от совокупных расходов уходят на спонтанные покупки и какие-то дополнительные траты, без которых легко можно обойтись. Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход», — сказала она.
Вторым лайфхаком эксперт назвала использование всех возможных бонусов от банков по платежным картам. По ее словам, нужно найти предложения банка с реальным кешбэком, а не с баллами и бонусами и не забывать ежемесячно выбирать категории с повышенным кешбэком.
«Только на таком возврате можно дополнительно заработать до 10 тыс. рублей в месяц», — отметила Мери Валишвили.
В качестве третьего лайфхака экономист предложила использовать кредитную карту для получения дохода. Так, бывают кредитки с кешбэком от покупок и длительным льготным периодом, что можно использовать для получения дополнительного дохода. Этот доход можно направить на вклад или накопительный счет.
Четвертый лайфхак — разобрать ненужные вещи и бытовую технику, чтобы затем продать их на сайтах бесплатных объявлений и получить дополнительный доход, заключила Мери Валишвили.
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