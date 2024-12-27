Экономист рассказала, как накопить миллион рублей

«Имея только среднюю заработную плату, можно накопить 1 млн рублей за полтора-два года. Первый лайфхак — пересмотреть структуру собственных расходов. Как правило, до 15% от совокупных расходов уходят на спонтанные покупки и какие-то дополнительные траты, без которых легко можно обойтись. Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход», — сказала она.