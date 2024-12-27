Цены на безалкогольные напитки газуют. Производители предупредили о подорожании с нового года воды и соков

В распоряжении «Ъ» оказались уведомления, направленные ритейлерам, шестью производителями безалкогольных напитков. В них говорится о повышении с начала 2025 года отпускных цен на продукцию, включая воду, газировку, лимонады и соки. Так, с 1 января цены на свои напитки поднимают «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор), а с февраля — «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Собеседник «Ъ» из крупной торговой сети подтвердил эту информацию и добавил, что более всего производители поднимают цены на газировки. В компаниях комментариев не предоставили.