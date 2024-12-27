Также отмечается, что 27 декабря производные финансовые договоры на эталонные газы подскочили на пять процентов. Это стало самым большим ростом за неделю.
Напомним, 26 декабря Путин уже подчеркивал, что договориться о новом транзитном контракте до конца 2024 года будет невозможно. Срок действия этого соглашения также подходит к концу.
В этом случае европейские страны предложили альтернативный вариант, который поможет обеспечить бесперебойные поставки топлива через Украину. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против любых договоренностей, которые предусматривают отправку денег в российскую казну. Отметим, что вся Европа до сих пор покупает доступный газ из России.
Сейчас в Европе под угрозой находятся потоки, которые составляют пять процентов спроса. Если эти объемы будут потеряны, то ЕС придется полагаться на трубопроводный газ из Норвегии или поставки сжиженного газа из США. Уровень газового хранилища Европы на данный момент составляет менее 75 процентов.
Ранее KP.RU рассказал, что 19 декабря 2024 года Путин заявил о диверсиях на Украине. Киевский режим перекрыл поставки российского газа европейским потребителям.