Bloomberg: цены на газ в Европе резко выросли после заявления Путина

Сейчас в Европе под угрозой находятся потоки, которые составляют пять процентов спроса. Если эти объемы будут потеряны, то ЕС придется полагаться на трубопроводный газ из Норвегии или поставки сжиженного газа из США. Уровень газового хранилища Европы на данный момент составляет менее 75 процентов.