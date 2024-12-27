Бизнес ФРГ негативно оценил перспективы экономики страны в 2025 году

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Настроения в германской экономике достигли низшей точки, перспективы на 2025 год в основном мрачные. Такое мнение высказал директор Института германской экономики (IW) в Кёльне Михаэль Хютер.
Экономические ассоциации в целом считают, что текущая ситуация хуже, чем год назад, а при взгляде на 2025 год преобладает пессимизм. «Текущая экономическая ситуация редко была настолько тревожной. За последние 100 лет мы стали свидетелями ряда кризисов, но ни один из них не был столь многогранным и не имел стольких причин, как тот, в котором мы находимся сейчас», — заявил Хютер, подводя итоги ежегодного опроса крупнейших отраслевых ассоциаций.
Кроме того, 31 из 49 опрошенных объединений оценивает сегодняшнюю ситуацию в своей отрасли гораздо хуже, чем год назад. Только четыре сектора экономики сообщают об улучшении ситуации в течение года. «Рабочая сила, материалы и энергия здесь дороги, чрезмерная бюрократия парализует, неопределенная ситуация на мировом рынке ослабляет экспорт, а политический хаос внутри страны подрывает инвестиции», — сказал Хютер агентству DPA. «Перед следующим правительством ФРГ стоит важная задача — создание устойчивой экономической перспективы», — подчеркнул он.
Также 20 из 49 бизнес-ассоциаций ожидают снижения производства в своем секторе в 2025 году, 13 полагают, что показатели останутся прежними, а 16 надеются на рост производства. По мнению исследователей IW, общее неблагоприятное настроение отразится на рынке труда: 25 отраслевых ассоциаций ожидают сокращения числа рабочих мест в своих секторах в 2025 году, только 7 рассчитывают на увеличение количества сотрудников. К ним относятся фармацевтическая и аэрокосмическая промышленность, а также поставщики услуг.
Экономика Германии переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Уровень инфляции увеличивается второй месяц подряд. Эксперты Германского федерального банка прогнозируют сокращение ВВП страны на 0,2% в 2024 году и рост лишь на 0,2% в 2025 году.