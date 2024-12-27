Бизнес ФРГ негативно оценил перспективы экономики страны в 2025 году

Экономические ассоциации в целом считают, что текущая ситуация хуже, чем год назад, а при взгляде на 2025 год преобладает пессимизм. «Текущая экономическая ситуация редко была настолько тревожной. За последние 100 лет мы стали свидетелями ряда кризисов, но ни один из них не был столь многогранным и не имел стольких причин, как тот, в котором мы находимся сейчас», — заявил Хютер, подводя итоги ежегодного опроса крупнейших отраслевых ассоциаций.