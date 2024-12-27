«Билайн» назвал топ-5 мошеннических схем 2024 года против россиян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оператор «Билайн» составил топ из пяти схем телефонных и интернет-мошенников в 2024 году для кражи данных и денежных средств россиян. В них широко использовался мессенджер WhatsApp, сообщили в пресс-службе оператора.
В первой кибермошенники выдают себя за сотрудников банков или мобильных операторов, говоря жертве, что у нее взломан WhatsApp, и предлагают свою помощь. «В процессе общения мошенники убеждают жертву показать им банковские приложения через функцию демонстрации экрана, что позволяет получить доступ к личным данным и средствам», — отмечают в «Билайне».
Вторая схема также эксплуатирует WhatsApp — через него хакеры устананавливают на целевой смартфон вредоносное ПО под видом сотрудников ЖКХ. ПО дает им контроль на устройством, что подразумевает доступ к «Госуслугам» и приложениям банков.
Мошенники также создают на маркетплейсах страницы с товарами якобы по сниженным ценам. После оформления заказа жертве приходит сообщение о том, что товар кончился, где также предлагается купить что-то другое по ссылке в Telegram — так и происходит взлом учетной записи в мессенджере.
В четвертой схеме мошенники используют вызовы врачей на дом — после вызова они звонят человеку от имени сотрудников поликлиники с предложением пройти дополнительные медицинские процедуры. «Для подтверждения записи жертвам присылается код от “Госуслуг”, который мошенники пытаются узнать под различными предлогами», — пояснили в «Билайне».
Пятая схема связана с заменой счетчиков — с помощью публичных баз данных мошенники ищут информацию о том, кому их нужно заменить и связываются с потенциальными жертвами. Они представляются «специалистами по замене», назначают «визит» и отправляют смс также с кодом от «Госуслуг», который мошенникам и нужен.