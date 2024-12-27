«Билайн» назвал топ-5 мошеннических схем 2024 года против россиян

Пятая схема связана с заменой счетчиков — с помощью публичных баз данных мошенники ищут информацию о том, кому их нужно заменить и связываются с потенциальными жертвами. Они представляются «специалистами по замене», назначают «визит» и отправляют смс также с кодом от «Госуслуг», который мошенникам и нужен.