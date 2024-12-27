«Автостат»: россияне в ноябре потратили на подержанные машины 584,9 млрд рублей

«Согласно результатам исследования, в конце осени жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 584,9 млрд рублей. Это на 17,9% больше, чем в ноябре 2023-го (496,3 млрд рублей). При этом за 11 месяцев нынешнего года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили уже 6,3 трлн рублей, превысив показатель за весь прошлый год (5,8 трлн рублей)», — сказано в сообщении.
Наибольшие затраты пришлись на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. В ноябре на них было потрачено 234,8 млрд рублей, что составляет 40,1% от общей суммы. По сравнению с ноябрем 2023 года доля таких машин выросла — в 2023 году они занимали 38,6% всей финансовой емкости.
Также увеличилась доля автомобилей, имеющих возраст от пяти до девяти лет. Если год назад она составляла 28,6%, то сейчас — 29,3%. В конце осени затраты на них обошлись россиянам в 171,1 млрд рублей. На машины возрастом до пяти лет в ноябре было потрачено 179 млрд рублей, за год их доля уменьшилась с 32,8% до 30,6%.
Как отмечается в исследовании, сильнее всего выросли затраты на покупку автомобилей с пробегом китайских брендов. В ноябре россияне приобрели подержанных машин китайских марок на сумму 26,1 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Их доля в финансовой емкости увеличилась с 2,5% в ноябре 2023 года до 4,5% в ноябре 2024 года.
За 2024 год увеличили свою долю в финансовой емкости отечественные марки — с 8,7% до 9,4%. В конце осени российских машин с пробегом было куплено на сумму 55 млрд рублей, что на 27,4% больше, чем в ноябре 2023 года. При этом у европейских брендов доля в финансовой емкости вторичного рынка снизилась с 35,4% до 34,6%, а затраты на них в ноябре обошлись в 202,3 млрд рублей (+15,1% к ноябрю 2023 года). На покупку подержанных японских марок было потрачено 183,9 млрд рублей (+12,9%), корейских — 85,7 млрд рублей (+18,4%), американских — 31,1 млрд рублей (+5,9%).