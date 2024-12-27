«Автостат»: россияне в ноябре потратили на подержанные машины 584,9 млрд рублей

За 2024 год увеличили свою долю в финансовой емкости отечественные марки — с 8,7% до 9,4%. В конце осени российских машин с пробегом было куплено на сумму 55 млрд рублей, что на 27,4% больше, чем в ноябре 2023 года. При этом у европейских брендов доля в финансовой емкости вторичного рынка снизилась с 35,4% до 34,6%, а затраты на них в ноябре обошлись в 202,3 млрд рублей (+15,1% к ноябрю 2023 года). На покупку подержанных японских марок было потрачено 183,9 млрд рублей (+12,9%), корейских — 85,7 млрд рублей (+18,4%), американских — 31,1 млрд рублей (+5,9%).