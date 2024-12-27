Аналитик спрогнозировала среднюю ставку по вкладам в 2025 году

«Ставки по банковским продуктам будут зависеть от монетарной политики Банка России, а также от изменений в макропруденциальном регулировании. По нашим оценкам, средняя ключевая ставка в 2025 году вырастет до 22,5% годовых против 17,5% в 2024 году. Следовательно, средние ставки по банковским продуктам могут быть выше», — подчеркнула эксперт.