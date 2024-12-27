Аналитик спрогнозировала среднюю ставку по вкладам в 2025 году

«Ставки по банковским продуктам будут зависеть от монетарной политики Банка России, а также от изменений в макропруденциальном регулировании. По нашим оценкам, средняя ключевая ставка в 2025 году вырастет до 22,5% годовых против 17,5% в 2024 году. Следовательно, средние ставки по банковским продуктам могут быть выше», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, еще одним фактором, влияющим на ставки, будут изменения макропруденциального регулирования, потому что возросшая конкуренция вынуждает банки повышать ставки по депозитам доя выполнения нормативов регулятора.
Ключевая ставка, отметила Землянова, еще не достигла пика. В подобных условиях ккраткосрочные вклады окажутся наиболее выгодными по доходности.
Она добавила, что имеет смысл открывать долгосрочный вклад, когда появится уверенность в том, что в текущем цикле ставки достигли пика и доходность окажется зафиксирована на длительный срок.
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