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Аналитик оценил темпы роста цен на продукты

Данные от Росстата предоставляют объективную информацию о росте цен на продукты. Об этом заявил NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Данные Росстата отражают объективную картину роста цен на продукты. <…> В декабре мы наблюдаем сопоставимые показатели, на уровне 9−10%», — отметил эксперт.

Также Караваев подчеркнул, что в ноябре цены на продукты питания выросли на 9,85% по сравнению с тем же периодом 2023 года, как показывает статистика. Эксперт отметил, что это еще не предел, и делать окончательные выводы сейчас преждевременно.

Ранее специалист советовал россиянам заблаговременно приобрести продукты длительного хранения и алкоголь к новогоднему столу. Это, по его словам, поможет избежать очередей и повышения цен в преддверии праздников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».