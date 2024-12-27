Аналитик оценил темпы роста цен на продукты

«Данные Росстата отражают объективную картину роста цен на продукты. <…> В декабре мы наблюдаем сопоставимые показатели, на уровне 9−10%», — отметил эксперт.
Также Караваев подчеркнул, что в ноябре цены на продукты питания выросли на 9,85% по сравнению с тем же периодом 2023 года, как показывает статистика. Эксперт отметил, что это еще не предел, и делать окончательные выводы сейчас преждевременно.
Ранее специалист советовал россиянам заблаговременно приобрести продукты длительного хранения и алкоголь к новогоднему столу. Это, по его словам, поможет избежать очередей и повышения цен в преддверии праздников.
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