Аналитик рассказал, ждать ли в России кредитов под 300% годовых

«В сфере микрофинансовых организаций ставки в районе 300% годовых и выше уже давно являются реальностью. Однако такие условия редко применимы к традиционным банковским продуктам, где ставки значительно ниже. Ставки выше 292% годовых могут появляться у банков, но в исключительных случаях — например, в продуктах с высоким уровнем риска (кредитные карты, потребительские кредиты без обеспечения для заемщиков с плохой кредитной историей). Кредитование под 300% годовых маловероятно станет нормой, особенно в сегменте традиционных потребительских займов, где конкуренция высокая, а спрос на кредиты чувствителен к ставкам», — отметил специалист.
Он выразил уверенность, что большинство банков сохранят работу в рамках допустимых ставок. По мнению Калмановича, даже с формальным разрешением от Центрального банка, для банков крайне важно поддерживать конкурентоспособность и имидж.
Центральный банк 25 декабря дал разрешение на выдачу кредитов со ставкой выше 292% годовых, устранив ограничения на полную стоимость кредита (включая комиссии). Это разрешение распространяется на банки, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные кооперативы, ломбарды для всех видов потребительских кредитов, а также на микрофинансовые организации для отдельных категорий займов.
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