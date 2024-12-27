Аналитик рассказал, ждать ли в России кредитов под 300% годовых

«В сфере микрофинансовых организаций ставки в районе 300% годовых и выше уже давно являются реальностью. Однако такие условия редко применимы к традиционным банковским продуктам, где ставки значительно ниже. Ставки выше 292% годовых могут появляться у банков, но в исключительных случаях — например, в продуктах с высоким уровнем риска (кредитные карты, потребительские кредиты без обеспечения для заемщиков с плохой кредитной историей). Кредитование под 300% годовых маловероятно станет нормой, особенно в сегменте традиционных потребительских займов, где конкуренция высокая, а спрос на кредиты чувствителен к ставкам», — отметил специалист.