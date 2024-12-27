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Аналитик назвал причину скачка курса доллара на Forex

Курс доллара на международном рынке Forex на торгах 27 декабря превышал 107 рублей, впервые с 28 ноября. Почему произошел такой скачок и стоит ли ждать его повторения, объяснил Финансам Mail Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«На Московской бирже рубль ослабился к доллару на 2%, до 102,72 рублей, соответственно ослабился и на Форекс. Поскольку по рублевым парам на Мосбирже и Форекс наблюдаются очень низкие объемы торгов, ценовые колебания становятся весьма резкими», — сказал он.

Антонов напомнил, что в России завершился налоговый период, а участники рынка перед Новым годом в значительной степени находятся вне его. Поэтому текущие колебания выглядят приемлемыми для такого периода в конце года.

Дополнительно на курс повлияли, подчеркнул аналитик, снижение объемов экспортной выручки в конце года, сезонное увеличение импорта перед праздниками, общее снижение деловой активности в последние недели декабря, а также техническая коррекция после нескольких дней укрепления.

«Что касается дальнейшей динамики курса до конца года, стоит учитывать, что в период низкой ликвидности возможны краткосрочные всплески волатильности, однако существенных фундаментальных причин для резкого изменения курса в оставшиеся дни года нет. Доллар остается в диапазоне 100−105 рублей», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».