Аналитик назвал причину скачка курса доллара на Forex

«На Московской бирже рубль ослабился к доллару на 2%, до 102,72 рублей, соответственно ослабился и на Форекс. Поскольку по рублевым парам на Мосбирже и Форекс наблюдаются очень низкие объемы торгов, ценовые колебания становятся весьма резкими», — сказал он.