Аналитик назвал причину скачка курса доллара на Forex

«На Московской бирже рубль ослабился к доллару на 2%, до 102,72 рублей, соответственно ослабился и на Форекс. Поскольку по рублевым парам на Мосбирже и Форекс наблюдаются очень низкие объемы торгов, ценовые колебания становятся весьма резкими», — сказал он.
Антонов напомнил, что в России завершился налоговый период, а участники рынка перед Новым годом в значительной степени находятся вне его. Поэтому текущие колебания выглядят приемлемыми для такого периода в конце года.
Дополнительно на курс повлияли, подчеркнул аналитик, снижение объемов экспортной выручки в конце года, сезонное увеличение импорта перед праздниками, общее снижение деловой активности в последние недели декабря, а также техническая коррекция после нескольких дней укрепления.
«Что касается дальнейшей динамики курса до конца года, стоит учитывать, что в период низкой ликвидности возможны краткосрочные всплески волатильности, однако существенных фундаментальных причин для резкого изменения курса в оставшиеся дни года нет. Доллар остается в диапазоне 100−105 рублей», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».