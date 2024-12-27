Акции снявшей «Игру в кальмара» компании упали на 30% после второго сезона

Бумаги компании Artist United достигли дневного лимита падения в 30%, подешевев с $12,59 до $8,82 за единицу. Кроме того, акции Wysiwyg Studios, инвестора Artist United, и Dexter Studios, южнокорейского партнера Netflix, упали на 25% и 24% соответственно. Сериал получил рейтинг 85% от критиков и 65% от зрителей на киносайте Rotten Tomatoes.
В сериале «Игра в кальмара» рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют собой, чтобы получить огромный денежный приз. Проект вышел на Netflix в сентябре 2021 года, получил позитивные отзывы критиков и привлек значительное внимание зрителей, став одним из самых просматриваемых продуктов для американской компании. Премьера второго сезона состоялась 26 декабря.