«Змеиные» финансы: какие хладнокровные обитают в экономике

«Валютная змея»
Валютная змея представляет собой систему валютных пар для гармонизации взаиморасчетов, заявил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».
Идея создания единой валюты у стран Европы появилась еще в 60-е годы прошлого века, напомнил Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, как часть общего плана европейской интеграции.
Однако, чтобы создать единую валютную единицу, нужно было преодолеть проблемы волатильности валют стран членов Европейских экономических сообществ (ЕЭС) — предшественника нынешнего Европейского союза (ЕС).
Эту проблему и должна была решить валютная змея. Так, отметил Евгений Смирнов, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия и Италия установили предел колебаний курса своих национальных валют в размере не более 2,25% в обе стороны. То есть, курс любой национальной валюты любой страны ЕЭС мог не более чем на 2,25% выше или 2,25% ниже курса доллара.
«В рамках взятых на себя обязательств власти стран были обязаны поддерживать стоимость своей валюты в рамках коридора. Если валюта страны А, например, ослаблялась относительно доллара, то власти страны B также ослабляли свою валюту. Однако устанавливались пределы ослабления валюты относительно доллара», — пояснил Илья Федоров.
«Змея в тоннеле»
Эта «змейка» неразрывно связана с валютной. Как уже говорил Евгений Смирнов, колебания валют в ЕС не должны были выходить за пределы 2,25%, а суммарный объем колебаний не мог превышать 4,5%.
«Этот суммарный диапазон получил название тоннеля. Диапазон колебаний в пределах 2,25% получил название мини-тоннеля или змеи. Поскольку внутри мини-тоннеля колебания были меньше, чем внутри тоннеля, то змея могла колебаться внутри тоннеля. Это явление и получило название “змея в тоннеле”», — рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».
Эффект кобры
«Эффект кобры в экономике — это негативный эффект от принятия решения, которое изначально должно было решить проблему, но ее усугубило», — объяснил Илья Федоров.
По словам Наталии Пырьевой, термин возник во времена британского колониального правления в Индии. В тот период англичане обнаружили, что развелось слишком много кобр. Чтобы избавиться от ядовитых змей, губернатор назначил награду за каждую сданную голову змеи.
«Вначале количество змей быстро снизилось в результате их уничтожения. Однако потом индийцы быстро приспособились, начав разводить кобр, чтобы получать премию. В конце концов, когда премия за убитую кобру была отменена, разводчики выпустили обесценившихся змей на волю, и оказалось, что количество ядовитых кобр не только не уменьшилось, но даже возросло», — сказала аналитик.
Змеиное масло
В классическом понимании, отметил Евгений Смирнов, змеиное масло представляет собой лекарство, эффективность которого низка, и оно даже может быть вредным. «Различные шарлатаны предлагают такое лекарство, указывая на его “волшебные” свойства, однако оно, как правило, не имеет никакой ценности для здоровья», — пояснил он.
В экономике термин применяют для описания вводящего в заблуждение маркетинга, мошенничества в сфере здравоохранения или жульничества, указала Наталия Пырьева.
Евгений Смирнов добавил, что современные короткие продажи ценными бумагами компаний на биржах тоже могут быть торговлей «змеиным маслом».
«Брокеры могут намеренно распространять не соответствующую действительности информации о позитивных трендах развития компании (чьи акции торгуются), хотя это не так», — отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».