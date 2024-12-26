«Змеиные» финансы: какие хладнокровные обитают в экономике

Эту проблему и должна была решить валютная змея. Так, отметил Евгений Смирнов, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия и Италия установили предел колебаний курса своих национальных валют в размере не более 2,25% в обе стороны. То есть, курс любой национальной валюты любой страны ЕЭС мог не более чем на 2,25% выше или 2,25% ниже курса доллара.