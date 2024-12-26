«Выберу.ру»: интерес россиян к картам UnionPay в 2024 году сократился в два раза

По данным опроса, наиболее распространенным способом оплаты по-прежнему остаются наличные: 33% респондентов берут с собой доллары или евро на всю поездку, чтобы обменивать их на местную валюту по мере необходимости. Также 23% опрошенных респондентов отметили, что используют свои российские карты на базе платежной системы «Мир», которые ограничено принимаются в некоторых странах. Сейчас к их числу относятся страны СНГ, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Лаос, Мьянма и Никарагуа.