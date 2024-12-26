«Выберу.ру»: интерес россиян к картам UnionPay в 2024 году сократился в два раза

«21% участников опроса сообщили, что специально для путешествий оформили зарубежную карту. В аналогичном опросе в прошлом году об этом заявляли 18% опрошенных. При этом карты UnionPay оказались вдвое менее популярными — в их использовании признались лишь 5% опрошенных респондентов (годом ранее — 14%)», — говорится в сообщении.
Из-за введения санкций карты UnionPay, выпущенные несколькими российскими банками, перестали обслуживаться за рубежом.
По данным опроса, наиболее распространенным способом оплаты по-прежнему остаются наличные: 33% респондентов берут с собой доллары или евро на всю поездку, чтобы обменивать их на местную валюту по мере необходимости. Также 23% опрошенных респондентов отметили, что используют свои российские карты на базе платежной системы «Мир», которые ограничено принимаются в некоторых странах. Сейчас к их числу относятся страны СНГ, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Лаос, Мьянма и Никарагуа.
Востребованным платежным средством, согласно результатам опроса, оказалась и криптовалюта — такой вариант выбрали 11% респондентов.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах-миллионниках РФ.