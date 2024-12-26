ВТБ в ноябре резко нарастил прибыль по МСФО в 3 раза

Совокупный кредитный портфель банка в ноябре увеличился на 1,4%, с начала года ー на 16,3%, до ₽24,4 трлн. Кредиты юрлицам увеличились на 2,5% в ноябре и на 20% за 11 месяцев, до ₽17 трлн. При этом выдача кредитов физическим лицам сократилась на 1% в ноябре, но увеличилась на 8,6% с начала года.