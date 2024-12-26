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ВТБ в ноябре резко нарастил прибыль по МСФО в 3 раза

Один из крупнейших банков РФ отчитался по МСФО за ноябрь и 11 месяцев. Аналитики Market Power рассказали, почему прибыль банка за последний месяц так стремительно выросла и стоит ли инвесторам присмотреться к акциям эмитента.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: РИА "Новости"

Прибыль банка по итогам ноября увеличилась на 223%, до ₽47,5 млрд. За 11 месяцев ВТБ заработал ₽452,2 млрд, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы ВТБ за ноябрь и 11 месяцев уменьшились на 67% и 32%, до ₽22 млрд и ₽473 млрд соответственно. Комиссионные доходы в ноябре выросли на 57%, до ₽26 млрд, за 11 месяцев ー на 24%, до ₽241,5 млрд благодаря обслуживанию трансграничных платежей.

Совокупный кредитный портфель банка в ноябре увеличился на 1,4%, с начала года ー на 16,3%, до ₽24,4 трлн. Кредиты юрлицам увеличились на 2,5% в ноябре и на 20% за 11 месяцев, до ₽17 трлн. При этом выдача кредитов физическим лицам сократилась на 1% в ноябре, но увеличилась на 8,6% с начала года.

Совокупные средства клиентов выросли в ноябре на 1,3%, с начала года ー на 17,6%, до ₽26,3 трлн.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки «ощущают угрозу» от финсервисов маркетплейсов. По его словам, такие сервисы конкурируют с обычными банками и при этом имеют односторонние преимущества. Маркетплейсы также выигрывают в конкуренции с почтой, так как оказываются вне регулирования.

В начале декабря ВТБ выкупил долю в Почта Банке в 49,99%, которую ранее продал Почте России, за ₽36 млрд.

Мнение аналитиков MP

Динамика показателей банка за 11 месяцев ожидаемая, темпы роста остаются прежними.

А вот существенное увеличение прибыли за ноябрь связано с тем, что у ВТБ есть открытая валютная позиция. То есть валютных активов у банка больше, чем обязательств, они переоцениваются и дают прибыль.

Однако непонятно, насколько реальна эта прибыль, поскольку есть вероятность, что часть активов может оказаться неликвидной вследствие санкций.

Мы по-прежнему сохраняем нейтрально-негативный взгляд на перспективу инвестирования в акции ВТБ. Бумаги банка все еще стоят дешево по мультипликаторам, но высокая ключевая ставка продолжает давить на кредитный портфель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».