ВТБ полностью выкупил «Почта Банк»

«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций “Почта Банка”, а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов», — приводятся в релизе слова Дмитрия Пьянова, первого заместителя президента-председателя правления ВТБ.