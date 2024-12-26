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ВТБ полностью выкупил «Почта Банк»

ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка», консолидировав свой пакет до 100%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд рублей.

«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций “Почта Банка”, а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов», — приводятся в релизе слова Дмитрия Пьянова, первого заместителя президента-председателя правления ВТБ.

Как добавляется в сообщении, интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж.

Клиенты банка, число которых составило 9 млн человек, получат доступ ко всем услугам группы ВТБ, подчеркивается в релизе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».