ВТБ полностью выкупил «Почта Банк»

Отмечается, что банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд рублей.
«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций “Почта Банка”, а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов», — приводятся в релизе слова Дмитрия Пьянова, первого заместителя президента-председателя правления ВТБ.
Как добавляется в сообщении, интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж.
Клиенты банка, число которых составило 9 млн человек, получат доступ ко всем услугам группы ВТБ, подчеркивается в релизе.
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