Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП Китая в 2024—2025 годах

В своем докладе Всемирный банк также оценивает экономическую мобильность в Китае как инструмент устранения разрыва между городом и провинцией, сокращения неравенства доходов и увеличения внутреннего потребления. Банк отмечает, что хотя с 2010-х годов доля среднего класса в Китае выросла и к 2021 году составляла 32% от всего населения, однако около 55% населения пока остается экономически незащищенным.