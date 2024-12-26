В РФ прогнозируют рост выручки шеринг-сервисов до 92 млрд рублей по итогам года

Самый быстрый рост выручки, согласно исследованию, демонстрируют сервисы аренды зарядных устройств — в 2024 году он составит около 120%. Согласно прогнозу, озвученному Степаном Ермаченковым, сооснователем и коммерческим директором сервиса «Бери заряд!», среди факторов, способствующих развитию сегмента, можно выделить интерес крупных компаний к сервису и увеличение аудитории в связи с общим ростом рынка. В свою очередь представители «МТС Юрент» отмечают, что шеринг зарядок уже вышел за рамки привычного сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и активно внедряется в продуктовый ретейл. По мнению экспертов, сервис по аренде пауэрбанков пользуется наибольшей популярностью и в туристических городах, и в мегаполисах с интенсивным ритмом жизни. Обычно люди, пользующиеся этим сервисом, как отмечается в исследовании, находятся вдали от розеток или не могут долго находиться рядом с ними, и у них нет возможности подзарядиться.