В РФ прогнозируют рост выручки шеринг-сервисов до 92 млрд рублей по итогам года

«Суммарная выручка ключевых отраслей шеринг-экономики в I полугодии 2024-го составила 42 млрд рублей и, по прогнозам Smart Ranking и участников рынка, может увеличиться еще до 92 млрд рублей до конца 2024 года (+31% год к году)», — сказано в прогнозе.
Самый быстрый рост выручки, согласно исследованию, демонстрируют сервисы аренды зарядных устройств — в 2024 году он составит около 120%. Согласно прогнозу, озвученному Степаном Ермаченковым, сооснователем и коммерческим директором сервиса «Бери заряд!», среди факторов, способствующих развитию сегмента, можно выделить интерес крупных компаний к сервису и увеличение аудитории в связи с общим ростом рынка. В свою очередь представители «МТС Юрент» отмечают, что шеринг зарядок уже вышел за рамки привычного сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и активно внедряется в продуктовый ретейл. По мнению экспертов, сервис по аренде пауэрбанков пользуется наибольшей популярностью и в туристических городах, и в мегаполисах с интенсивным ритмом жизни. Обычно люди, пользующиеся этим сервисом, как отмечается в исследовании, находятся вдали от розеток или не могут долго находиться рядом с ними, и у них нет возможности подзарядиться.
Также, согласно прогнозам экспертов, по итогам года выручка сегмента кикшеринга вырастет на 40%. Этот позитивный тренд, который наблюдается в последние несколько лет, будет продолжаться. Ожидается, что сегмент будет развиваться благодаря интеграции кикшеринга с системой общественного транспорта.
Кроме того, по объему выручки лидирует каршеринг, который в 2024 году достигнет более 60 миллиардов рублей. Согласно предоставленным данным, каршеринг активно развивается благодаря географическому расширению и тенденции к использованию арендованных автомобилей наряду с общественным транспортом. Еще одним важным фактором роста является выход каршеринговых компаний на рынок продажи подержанных автомобилей.
Основатель сервиса хранения Qeepl Роман Саулин прогнозирует дальнейший рост шеринговой экономики, особенно в крупных городах, где такие услуги стали неотъемлемой частью повседневной жизни. По его мнению, в ближайшие годы могут активно развиваться новые направления, такие как подписки на бытовые товары и аренда специализированного оборудования для бизнеса.