В РФ объем онлайн-торговли вырос на 40% в 2024 году

«Сбалансировано развивается и онлайн-, и офлайн-торговля. Причем онлайн-торговля демонстрирует 40%-й рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом», — сказал он.
Позитивный результат демонстрирует и внутренняя торговля.
«В целом это под 60 трлн рублей оборот. Эта отрасль обеспечивает порядка 13% внутреннего валового продукта, в ней задействовано более 13 млн человек, работающих на развитие этого направления. При этом рост составил около 7%», — добавил Мантуров.