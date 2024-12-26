В РФ объем онлайн-торговли вырос на 40% в 2024 году

«Сбалансировано развивается и онлайн-, и офлайн-торговля. Причем онлайн-торговля демонстрирует 40%-й рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом», — сказал он.