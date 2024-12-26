Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ объем онлайн-торговли вырос на 40% в 2024 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем рынка онлайн-торговли в России в 2024 году демонстрирует рост на 40% по сравнению с 2023 годом, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер Денис Мантуров.

Источник: Shutterstock

«Сбалансировано развивается и онлайн-, и офлайн-торговля. Причем онлайн-торговля демонстрирует 40%-й рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом», — сказал он.

Позитивный результат демонстрирует и внутренняя торговля.

«В целом это под 60 трлн рублей оборот. Эта отрасль обеспечивает порядка 13% внутреннего валового продукта, в ней задействовано более 13 млн человек, работающих на развитие этого направления. При этом рост составил около 7%», — добавил Мантуров.