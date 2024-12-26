В РФ к 2030 году дефицит кадров может увеличиться до 2 млн человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дефицит кадров в России сейчас составляет около 1,5 млн человек, по прогнозам Минэкономразвития, к 2030 году он может увеличиться до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
«Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 млн человек. При этом, по прогнозам Минэкономразвития, до 2030 года спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 млн человек, дефицит кадров достигнет 2 млн», — сказала она.
По словам Чупшевой, для решения кадрового вопроса необходимо расширить возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики, повысить производительность труда во всех сферах экономической деятельности. Кроме того, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью может роботизация, в том числе благодаря нацпроекту «Средства производства и автоматизации», разработанного Минпромторгом.
Она добавила, что важным направлением в решении вопроса нехватки кадров может стать и грамотная миграционная политика, над чем сегодня активно работает АСИ. «Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные, в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение. Необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников», — сказала она.
Ранее в пресс-службе АСИ сообщали, что Агентство совместно с МВД разрабатывают сервис для иностранцев «Время жить в России», который будет оказывать комплексную помощь зарубежным гражданам.