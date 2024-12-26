В РФ к 2030 году дефицит кадров может увеличиться до 2 млн человек

«Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 млн человек. При этом, по прогнозам Минэкономразвития, до 2030 года спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 млн человек, дефицит кадров достигнет 2 млн», — сказала она.