Таможенники доначислили бизнесу почти в два раза больше платежей в 2024 году

На основании данных ФТС за девять месяцев 2024 года, общая сумма доначислений таможенных платежей составила 45,4 миллиарда рублей. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда сумма составляла 26,2 миллиарда рублей.
К числу наиболее часто фиксируемых таможенных нарушений относятся занижение стоимости товаров, их незаконный оборот, а также предоставление недостоверных или ошибочных данных о классификационных кодах товаров, как указано на сайте ведомства.
Как сообщил представитель ФТС в ответ на запрос «Ведомостей», увеличение сумм доначислений таможенных платежей связано с целенаправленной работой по совершенствованию риск-ориентированного подхода, улучшению точности при выборе объектов контроля, повышению качества и автоматизации проверочной деятельности, а также расширению охвата контрольных мероприятий.
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