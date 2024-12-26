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Таможенники доначислили бизнесу почти в два раза больше платежей в 2024 году

Таможенные органы увеличили контроль за ценами на импортируемые в Россию товары, что привело к росту доначислений пошлин, а также увеличению числа требований со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС). Эти изменения подтверждаются данными ведомства и комментариями отдельных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которых опросило издание «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

На основании данных ФТС за девять месяцев 2024 года, общая сумма доначислений таможенных платежей составила 45,4 миллиарда рублей. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда сумма составляла 26,2 миллиарда рублей.

К числу наиболее часто фиксируемых таможенных нарушений относятся занижение стоимости товаров, их незаконный оборот, а также предоставление недостоверных или ошибочных данных о классификационных кодах товаров, как указано на сайте ведомства.

Как сообщил представитель ФТС в ответ на запрос «Ведомостей», увеличение сумм доначислений таможенных платежей связано с целенаправленной работой по совершенствованию риск-ориентированного подхода, улучшению точности при выборе объектов контроля, повышению качества и автоматизации проверочной деятельности, а также расширению охвата контрольных мероприятий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».