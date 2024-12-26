Таможенники доначислили бизнесу почти в два раза больше платежей в 2024 году

Таможенные органы увеличили контроль за ценами на импортируемые в Россию товары, что привело к росту доначислений пошлин, а также увеличению числа требований со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС). Эти изменения подтверждаются данными ведомства и комментариями отдельных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которых опросило издание «Ведомости».