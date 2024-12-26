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Установлена ежемесячная выплата для детей пленных и пропавших без вести военных

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дети российских военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО, во время контртеррористических операций или службы в Сирии, будут получать ежемесячную социальную выплату. Такую меру поддержки ввел своим указом президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в документе, средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации». На другие социальные выплаты это пособие влиять не будет.

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года.

Финансирование расходов поручено правительству РФ, а определение конкретного порядка назначения пособия и выплаты средств — органам исполнительной власти.

На заседании Госсовета 24 декабря Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. При этом президент подчеркнул, что завершение Года семьи не будет означать меньшего внимания к теме семьи и поддержки детей.