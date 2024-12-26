Teikoku Databank: в Японии к весне подорожают свыше 6 тыс. продовольственных товаров

По его оценкам, только в январе вырастут цены на 1 380 наименований товаров, главным образом на хлеб. Это самый высокий показатель за все время ведения подобной статистики с 2022 года. К апрелю общее число наименований продовольственных товаров, на которые вырастут цены, составит 6 121. Средний темп роста цен прогнозируется на уровне 18%.