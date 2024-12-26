Teikoku Databank: в Японии к весне подорожают свыше 6 тыс. продовольственных товаров

По его оценкам, только в январе вырастут цены на 1 380 наименований товаров, главным образом на хлеб. Это самый высокий показатель за все время ведения подобной статистики с 2022 года. К апрелю общее число наименований продовольственных товаров, на которые вырастут цены, составит 6 121. Средний темп роста цен прогнозируется на уровне 18%.
Главными причинами считаются рост цен на сырье, а также на задействованные в процессе производства и поставки на полки магазинов услуги, в первую очередь логистику. Еще одним фактором является ослабление иены к доллару, что ведет к значительному росту цен на импортные товары и сырье.
Средние темпы роста цен немного превысят показатель за 2024 год, который фиксируется на уровне 17%. За 2024 год эксперты насчитали рост цен на 12 520 наименований продовольственных товаров, в то время как в 2023 году цены выросли сразу на 32 396 наименований.
В то же время базовая инфляция в Японии за 11 месяцев 2024 года не превышала 2,8%. Этот ключевой индикатор, по которому Банк Японии устанавливает целевые показатели по инфляции, не включает цены на скоропортящиеся продукты.
По данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство японцев требует от правительства в первую очередь принять меры против роста потребительских цен. Как показали опубликованные в декабре результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного канцелярией кабинета министров страны, 66% его участников хотели бы от правительство принятия «мер против роста цен», 64% — усиления системы социальной поддержки населения, 58% — активизации работы по улучшению экономической конъюнктуры в стране.