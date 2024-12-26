Стройки дорожают на панелях. Мониторинг отраслевой инфляции

Несмотря на то что в третьем квартале рост цен несколько замедлился (удорожание было в пределах 1% против 2,4−2,9% в зависимости от типа дома во втором квартале и 1,8−2,8% годом ранее), оценки дальнейшей динамики не слишком оптимистичны. Так, по оценкам 46% опрошенных застройщиков, рост себестоимости строительства вырастет на 10% по итогам года по сравнению с первым кварталом, 44% ожидают, что показатель будет в пределах 5−6%. Только 4,6%опрошенных проявляют оптимизм и, как отмечают аналитики Strategy Partners, планируют снизить себестоимость строительства за счет «внедрения комплекса мер по управлению себестоимостью и операционной эффективностью».
Существенным фактором, влияющим на себестоимость строительства, застройщики считают и рост затрат на строительную технику, эксплуатация которой дорожает, в частности, из-за роста стоимости топлива — это отмечают 57% респондентов. Также «в корзине» — дефицит кадров, который «ведет к необходимости регулярной индексации зарплаты для их удержания в компании» — 45% опрошенных, перестройка логистических цепочек — 41% и стоимость кредита для застройщиков — 40%. По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в третьем квартале динамика индекса кредитной активности в строительной отрасли достигла минимума за несколько лет (99,3%). Как отмечают в Strategy Partners, с учетом роста ключевой ставки ЦБ в августе—ноябре (сейчас — 21% годовых) стоит ожидать «усиления влияния данного фактора, которое, возможно, будет иметь отложенный характер благодаря долгосрочным контрактам, типичным для строительной сферы».