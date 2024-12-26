Стройки дорожают на панелях. Мониторинг отраслевой инфляции

Несмотря на то что в третьем квартале рост цен несколько замедлился (удорожание было в пределах 1% против 2,4−2,9% в зависимости от типа дома во втором квартале и 1,8−2,8% годом ранее), оценки дальнейшей динамики не слишком оптимистичны. Так, по оценкам 46% опрошенных застройщиков, рост себестоимости строительства вырастет на 10% по итогам года по сравнению с первым кварталом, 44% ожидают, что показатель будет в пределах 5−6%. Только 4,6%опрошенных проявляют оптимизм и, как отмечают аналитики Strategy Partners, планируют снизить себестоимость строительства за счет «внедрения комплекса мер по управлению себестоимостью и операционной эффективностью».